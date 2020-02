Verdachte aangehouden in Lewedorp na mishandeling in Hoek

Agenten zijn meteen ter plaatse gegaan en troffen het slachtoffer aan in zijn woning. Hij verklaarde dat hij zijn aanvaller had herkend, ondanks het feit dat hij zijn gezicht had bedekt. De dader, zo verklaarde de man, stond ineens binnen in de woning van het slachtoffer en maakte stekende bewegingen met een mes. Het slachtoffer heeft de man uit zijn woning weg weten te krijgen. Eenmaal buiten kwamen beide mannen ten val tijdens een worsteling en kon het slachtoffer terug zijn woning in vluchten. Zijn belager ging er vandoor.

Omdat de identiteit van de aanvaller bekend was zijn agenten naar zijn woning in Lewedorp gegaan. Daar is de man rond 01.30 uur aangehouden. De verdachte betreft een 37-jarige inwoner van Lewedorp. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar wordt de verdachte zaterdag door rechercheurs gehoord. Het slachtoffer gaat voor de behandeling aan zijn (lichte) verwonding contact opnemen met een arts. Het is niet duidelijk of hij daadwerkelijk geraakt is met het mes. De mogelijke aanleiding voor dit feit ligt vermoedelijk in de relationele sfeer.