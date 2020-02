Verdachte beledigt agenten en handhavers

Agenten kregen in de nacht van vrijdag op zaterdag een melding dat er een vechtpartij gaande was op de Oude Vismarkt in Goes. Toen zij ter plaatse kwamen, samen met handhavers, was de vechtpartij al klaar. Er zijn namen genoteerd van mogelijke betrokkenen en iedereen werd naar huis gestuurd. Eén van de aanwezigen bleef echter staan en uitte dreigende taal. Hij is gevorderd om de stad te verlaten. Hiertoe maakte de man uit Kortgene wel aanstalten, maar hij bleef steeds terug komen en luisterde dus niet naar het bevel dat door de politie aan hem was gegeven. Toen hij tegen het kozijn van een pand aan de Lombardstraat aan trapte besloten de agenten om de man aan te houden.

Tijdens zijn aanhouding was de man nog altijd agressief en beledigde hij de agenten en handhavers door hen op luide toon allerlei ziektes toe te wensen. Zij zullen aangifte doen.

De man zal zaterdag in de loop van de dag worden gehoord door rechercheurs. Hij zit nog vast.