Dertien aanhoudingen bij internationale politieactie

Op de A12 bij Arnhem werd de auto van een 29-jarige man uit Vlaardingen in beslag genomen. Hij kwam vanuit Duitsland met een auto Nederland in rijden met valse kentekenplaten. De auto stond al sinds november 2019 niet meer op naam geregistreerd. De herkomst van de auto wordt onderzocht. Op de A4 bij de Belgische grens trof de politie een auto met een Engels kenteken aan die al lange tijd niet op naam geregistreerd was. Ook deze ‘spookauto’ werd in beslag genomen. Met dergelijke voertuigen proberen de gebruikers vaak onder de radar te blijven. Ze betalen geen belasting, zijn niet verzekerd, plegen veel overtredingen die nooit betaald kunnen worden omdat er geen eigenaar bekend is en worden ook regelmatig gebruikt voor criminele activiteiten. Op de A77 bij de grensovergang Goch werden bij een controle in een auto met Albanese inzittenden een set valse kentekenplaten aangetroffen. Op de A2 in het zuiden reed een auto met Franse handelaarskentekens die in het buitenland niet geldig zijn. Ook die werden in beslag genomen en de bestuurder bekeurd.