Eindhovenaar (55) verdacht van poging moord/doodslag

Twee bezoekers en twee personeelsleden van de kroeg liepen vrijdagavond kort voor middernacht naar buiten, omdat een medewerker het tweetal bij een loods op het terrein zag rondscharrelen en vermoedde dat de mannen wilden inbreken. Toen ze hen vroegen wat zij aan het doen waren, werd de later aangehouden man agressief. Hij duwde een personeelslid weg en sloeg een van de klanten. Het groepje schrok daarvan en nam afstand. Vervolgens stapte het tweetal in de auto en reed de bestuurder ervan bewust in op de klanten en medewerkers. Zij konden nog net op tijd opzij springen en zich deels schuilhouden achter een plantenbak.

Een van de getuigen noteerde het kenteken en op basis daarvan kon de Eindhovenaar al snel na het incident thuis aangehouden worden. Daarbij verzette hij zich hevig. De man is op het bureau in verzekering gesteld, hij verdacht van poging moord/doodslag. We zijn nog op zoek naar de tweede man die betrokken was bij het incident.