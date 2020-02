Lichaam in Zuid-Willemsvaart is van vermiste Heerlenaar

Helmond - Het levenloze lichaam dat vanmiddag in de Zuid-Willemsvaart in Helmond is gevonden, is van de vermiste Flynn Posthumus uit Heerlen. Er is geen sprake van een misdrijf, zo is uit grondig onderzoek vanavond gebleken. De familie van de Heerlenaar is geïnformeerd. Uit piëteit met de nabestaanden doen we geen nadere mededelingen.