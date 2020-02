Saïd R. aangehouden in Colombia

Driebergen / Medellin - De voortvluchtige Saïd R. is gisteren, 7 februari 2020, aangehouden bij een flatgebouw in de Colombiaanse stad Medellin, door de Dirección de Antinarcóticos (Diran) met assistentie van de CNP Junglas en met bijstand van de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) en FBI. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie (OM). De politie kan nu, na succesvolle identificatie, bevestigen dat het om Saïd R. gaat. Hij is hoofdverdachte in het Marengo-proces en wordt onder meer verdacht van betrokkenheid – als opdrachtgever – bij verschillende liquidaties.