Getuigenoproep woningoverval Julianalaan

De politie is op zoek naar getuigen. Iedereen die zaterdag(avond) of de dagen voorafgaand aan de overval iets verdachts hebben gezien worden verzocht contact op te nemen. Heeft u iets gezien wat u niet vertrouwde, personen die u niet kende, onbekende voertuigen, etc.? Meld het vooral! Iets wat voor u niet relevant is kan heel belangrijk zijn voor het onderzoek. Dat geldt ook voor camerabeelden. Op camera’s die worden gebruikt om huizen te beveiligen, maar ook op dashcams van automobilisten die zaterdag in de buurt reden van de Julianalaan kunnen relevante beelden staan. U kunt via 0900-8844 contact opnemen. Heeft u een tip, maar wilt u anoniem blijven? Maak een melding via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl

(2020061657 NV)