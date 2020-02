Getuigen aanrijding gezocht

Omstreeks 11.15 uur reed een 48-jarige man uit Petten in een vrachtwagen over de A9 in noordelijke richting. Juist na de brug over het zijkanaal ‘C’ werd hij ingehaald door een kleine donkere personenauto. Bij de inhaalmanoeuvre raakte de personenauto de vrachtwagen, Hierdoor ontstond aan beide voertuigen schade.

Beide bestuurders stopten op de vluchtstroom. De bestuurder van de personenauto stapte uit, controleerde de schade aan zijn auto, stapte vervolgens weer in en reed snel weg. Zijn identiteit is niet bekend geworden.

De verdachte is een man met een licht getinte huidskleur, circa 30 jaar oud met een normaal postuur en een lengte van circa 170-180 cm. Hij reed in een donkere (mogelijk zwarte) kleine personenauto, voorzien van groene (handelaars) kentekenplaten. Mogelijk was hij bezig met een proef- of testrit.

2020025890