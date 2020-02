Twee mannen stelen bij meerdere winkels

Door surveillerende agenten werden even later twee mannen aangetroffen ter hoogte van de Langevielebuitenbrug/Groene Woud. Zij voldeden volledig aan het signalement. De agenten keken in de tassen die de mannen bij zich hadden en zagen er goederen in zitten die hoogstwaarschijnlijk van diefstal afkomstig waren. De twee mannen, 29 en 33 jaar oud en beide woonachtig in Middelburg, zijn aangehouden en de goederen die zij bij zich hadden zijn in beslag genomen. In een politiecellencomplex zijn beide mannen in verzekering gesteld.

Het tweetal wordt ervan verdacht bij zeker vijf winkels in het centrum van Middelburg goederen te hebben weggenomen. Het gaat onder andere om kleding, parfum en tabakswaren. Met alle betreffende winkels is door de politie contact opgenomen. Camerabeelden zullen worden bekeken en het onderzoek wordt voortgezet. De verdachten worden zondag verder gehoord.