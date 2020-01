Politieonderzoek naar brand in flat

Arnhem - Dinsdagnacht, oudejaarsnacht vond er een brand plaats in een flat aan het Gelderseplein in Arnhem. De brand was is in hal, lift en het trappenhuis van de flat. Bij die brand zijn een vader (39) en zoon (4) overleden; moeder (36) en dochter (8) raakten gewond. Zij liggen in het ziekenhuis. Het gezin uit Arnhem was op bezoek in de flat toen de brand uitbrak. Meerdere bewoners zijn uit de flat geëvacueerd door de brandweer. Een deel van de bewoners is in de flat gebleven. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.