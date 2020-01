Aanhouding Amersfoort voor geweld tegen hulpverlener

Op 31 december 2019 rond 19.45 uur was de politie op de Meridiaan in gesprek met een groep mensen. Toen de agenten weer bij de politieauto stonden, werd een van hen geraakt door vuurwerk. Een 19-jarige man uit Amersfoort is direct hierna aangehouden op verdenking van poging tot zware mishandeling. Ook is er zwaar vuurwerk in beslag genomen.