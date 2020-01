Onderzoek naar kogelgaten woning Gaasterland

In de nacht van 31 december 2019 op 1 januari 2020 rond 5 uur kreeg de politie melding van een mogelijk schietincident op een woning. De politie ging ter plaatse en trof kogelgaten aan, alsmede lege hulzen. Het schietincident heeft vermoedelijk plaatsgevonden tussen 4.25 en 4.45 uur. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

Help mee met politieonderzoek

Heeft u gezien wat er mogelijk is gebeurd bij de woning aan de Gaasterland? Of heeft u informatie die bij kan dragen aan het politieonderzoek? Dan komen we graag met u in contact. Vul onderstaand formulier in of bel 0900 8844. Anoniem melding doen kan ook via 0800 7000 (Meld Misdaad Anoniem). Alvast bedankt!