Brand in kelderbox

Rond 22.35 uur kreeg de politie een melding dat er brand was in een kelderbox in een flat aan de Amalia van Somsstraat. Toen de politie en de brandweer ter plaatse kwamen sloegen de vlammen uit het raam van de kelderbox. De bovengelegen woningen zijn ontruimd. De brandweer heeft de brand geblust. Bij de brand raakte niemand gewond. Vermoedelijk is er sprake van brandstichting. De Forensische Opsporing doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

2020000019