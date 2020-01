Inbreker tijdens feest betrapt in woning

Tilburg - Een 21-jarige Poolse man is woensdag 1 januari 2020 omstreeks 03.05 uur in een woning aan de Abraham Kuijperstraat door de politie aangehouden ter zake inbraak met geweld. Hij was de woning binnengedrongen tijdens een feest dat in de tuin werd gehouden. Nadat hij betrapt was, probeerde hij tevergeefs te ontkomen en sloeg daarbij de eigenaar van de woning in het gezicht.