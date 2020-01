Twee personen aangehouden met alarmpistool in auto

Agenten kregen rond 01.45 uur een melding dat twee personen in een auto met Belgisch kenteken waren gestapt die mogelijk een vuurwapen bij zich hadden. De agenten zagen de auto rijden op de A4 bij de afrit Hoogerheide. Zij gaven de automobilist een stopteken en hebben de inzittenden via een uitpraatprocedure gecontroleerd en veilig uit de auto gehaald. Zij werden aangehouden op verdenking van overtreding van de Wet Wapens en Munitie. In de auto troffen de agenten een op een vuurwapengelijkend voorwerp aan. Later bleek het te gaan om een alarmpistool. De bestuurder had verder een hoeveelheid harddrugs bij zich. De verdachten zitten vast en worden vandaag verhoord.