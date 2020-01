Verdachte aangehouden voor mishandeling buschauffeur

De Roosendaler was rond 12.10 uur in de bus gestapt op het Stationsplein. De buschauffeur zag dat de man zonder in te checken de bus inliep. De chauffeur sprak de man hierop aan. Voor vertrek ging de chauffeur nog even buiten staan en vervolgens krijgt hij klappen en wordt hij geschopt door deze passagier. De verdachte slaat op de vlucht. Beveiligingsmedewerkers van de NS zijn achter hem aan gegaan en hebben de verdachte aangehouden en overgedragen aan de politieagenten. De buschauffeur is voor medische zorg naar een artsenpost gegaan.