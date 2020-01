Arrestaties na vechtpartij en steekincident

In het centrum van Eindhoven ontstond rond 4.00 uur een vechtpartij tussen een aantal personen. Er bleek ook een mes in het spel te zijn. Twee mannen liepen hierdoor verwondingen aan hun been op en zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gegaan. Een 33-jarige verdachte uit Frankrijk werd aangehouden. Ook werden twee verdachte Eindhovenaren van 21 en 22 jaar in de boeien geslagen voor betrokkenheid bij de vechtpartij. Alle drie de verdachten zitten vast voor het verdere onderzoek.