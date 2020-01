Automobilist rijdt groep vrouwen aan en vlucht

De agenten zagen rond 6.50 uur dat een automobilist een groep van drie vrouwen aanreed in de parkeergarage aan de Ten Hagestraat. Eén van de vrouwen, een 21-jarige Tilburgse, werd met verwondingen aan haar been en gezicht overgebracht naar het ziekenhuis. Een andere vrouw liep een lichte verwonding aan haar been op.



Vlucht

Toen de agenten de automobilist probeerden te stoppen, reed hij gewoon door. Ze konden op het nippertje opzij springen. De bestuurder schampte tijdens zijn vlucht een aantal bomen en kwam vervolgens op een vluchtheuvel bij de Hertogstraat in Eindhoven met zijn voertuig tot stilstand. Daar werd de 24-jarige Utrechtenaar aangehouden. De verdachte was opstandig en weigerde elke medewerking aan een onderzoek om vast te stellen of er sprake was van drugs- en/of alcoholgebruik.



Onderzoek

Waarom de bestuurder de vrouwen aanreed wordt onderzocht. De verkeersspecialisten gingen in de vroege ochtend meteen aan de slag om het sporenbeeld in kaart te brengen rondom het incident. De auto waarmee de aanrijding plaatsvond is in beslag genomen. Daarnaast vinden uiteraard gesprekken plaats met de betrokkenen en wordt de verdachte verhoord. Hij zit vast voor verder onderzoek.