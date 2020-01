Getuigen van gewapende woningoverval gezocht

Eén van de bewoners van een pand aan de Begijnenstraat werd rond op 1 januari rond 3.00 uur wakker van een onbekend geluid in hun woning. Toen hij ging kijken liep hij twee mannen tegen het lijf die de woning binnen waren gedrongen. De bewoner en zijn partner werden vervolgens bedreigd met een mes. De mannen doorzochten de woning en verdwenen met een buit die onder meer bestond uit geld en een mobiele telefoon.



Signalement

De daders zijn naar schatting tussen de 16 en 18 jaar en ongeveer 1.75 meter lang. Beiden hebben een donkere huidskleur en droegen donkere kleding. Eén van hen had een soort motorjack aan waaronder hij een donkerblauwe hoody droeg. Hij had, net als zijn mededader, een capuchon op zijn hoofd.



Iets gezien of gehoord?

Heb je iets gezien of gehoord dat met deze overval te maken kan hebben? Woon je in de buurt en heb je bewakingscamera’s die mogelijk beelden kunnen bevatten die ons kunnen helpen bij het opsporen van de daders? Deel deze dan met ons als je dat nog niet hebt gedaan. Tippen en delen van beelden kan via onderstaand tipformulier of door te bellen naar 0900-8844. Blijf je liever anoniem? Bel dan 0800-7000.