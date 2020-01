Steekincident mogelijk in relationele sfeer

De gewonde man moest per ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd voor medische zorg. De man is niet in levensgevaar en is aanspreekbaar. Op basis van het eerste onderzoek houdt de politierekening met een incident in de relationele sfeer. De man die als verdachte wordt gezien, was in de woning aanwezig bij aankomst van de politie en werd meteen aangehouden. Het gaat om een 31-jarige man.