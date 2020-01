15-jarige jongen neergestoken in Almere

Rond 17:35 werd in de omgeving van de bushalte van de Staatliedenwijk een 15-jarige jongen neergestoken. Vanaf de Regentesseweg is hij gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is met spoed op zoek naar getuigen van dit incident en hoopt dat omstanders belangrijke informatie kunnen verschaffen aan het opsporingsteam.

Getuigenoproep

De politie wil graag met iedereen spreken die meer kan vertellen over wat er donderdagavond in de buurt van busstation Staatsliedenwijk in Almere is gebeurd. Waarom is dit gebeurd en wie waren erbij betrokken? Mogelijk zijn er mensen die de betrokkenen goed hebben gezien en die een signalement kunnen verstrekken. Iedereen die de politie meer kan vertellen, wordt dringend verzocht te bellen met 0900-8844, onderstaand tipformulier in te vullen of anoniem te bellen met 0800-7000.