Overval in supermarkt Almere; politie op zoek naar twee daders én getuigen

Twee gewapende personen stapten de supermarkt binnen en bedreigden het personeel. De personen zijn uiteindelijk met buit vertrokken op twee scooters.

De politie is op zoek naar deze twee mannen/jongens.

Verdachte 1:

Man/jongen met donkergetinte huidskleur, ongeveer 180cm lang

Droeg grijze gezichtsbedekking over mond en neus, een zwarte jas met een capuchon over het hoofd en reflecterende strepen over de borst, een donkere broek en donkere schoenen.

Had een Jumbo-kersttas bij zich

Verdachte 2:

Man/jongen met blanke huidskleur, ongeveer 180cm lang

Droeg zwarte gezichtsbedekking over mond en neus, een zwarte jas met een capuchon over het hoofd en reflecterende strepen over de borst, een donkere broek en donkere schoenen.

Had een rode Vomar-tas bij zich.

Tips? Bel de recherche

Bent u getuige geweest van deze overval of heeft u informatie die voor de recherche van belang is? Bel dan met de districtsrecherche van politie Flevoland via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan M (Meld Misdaad Anoniem) via 0800-7000. Tippen via onderstaand tipformulier kan ook!