Overval op drogist; politie zoekt getuigen

De overvaller heeft het volgende signalement;

-Rond de 40 jaar oud;

-Ongeveer 1,80 à 1,85 meter lang;

-Blanke huidskleur;

-Fors postuur;

-Blonde/rossige krullen;

-Zwarte kleding;

De politie heeft deze overval in onderzoek en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

2020006147