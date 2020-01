Getuigenoproep vermoedelijk schietincident in Kolfschotenstraat

De recherche onderzoekt of verwondingen die bij een man zijn aangetroffen verband houden met het mogelijke schietincident.

Heeft u mogelijk iets verdachts gezien of gehoord vrijdagochtend tussen 7 en 8 uur in de Kolfschotenstraat of de nabije omgeving? Of heeft u andere informatie die van belang kan zijn voor de politie? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. U kunt ook uw tips, informatie of beeldmateriaal naar de politie sturen via onderstaand tipformulier.