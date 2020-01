Delftenaar aangehouden voor rijden in gestolen auto met valse kentekenplaten

Agenten hielden de man staande omdat het kenteken van de auto waarin hij reed in de politiesystemen stond gesignaleerd. De man werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Daar bleek dat de man een gebruikershoeveelheid cocaïne en een taser bij zich had.



Uit onderzoek bleek verder dat de auto waarin de man reed van diefstal afkomstig was. De auto was in december vorig jaar in Heenvliet gestolen. Ook bleek dat de kentekenplaten op het voertuig niet bij deze auto hoorden. De politie heeft het voertuig, de kentekenplaten, drugs en taser in beslag genomen.



De man is inmiddels weer op vrije voeten en moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden.