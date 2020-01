Seriemoordenaar Koos H. belicht in ‘Politie Den Haag Exclusief’

Later op de dag zou hij ook nog in het Amsterdamse Lucasziekenhuis zijn geweest om zich aan een wond aan zijn pink te laten helpen. Gebeten door een hond, verklaarde hij. ‘De volgende dag kregen we een anoniem telefoontje. Iemand zei dat Koos H. door dat meisje gebeten was en dat we maar eens goed naar de tanden van dat meisje moesten kijken. Uit Ediths gebitsstatus bleek dat ze een breuk in haar tand en een scheurtje in haar kaak had. Ik denk dat die pink de meest gefotografeerde pink ooit is. We konden niet hard maken dat Edith Koos H. in zijn pink gebeten had, maar het is ons wel gelukt om het verhaal van de bijtende hond onderuit te halen. Hij bleek in de rij van het ziekenhuis een jongetje met een beenwond te hebben gevraagd hoe die daaraan was gekomen. Gebeten door een hond, had deze geantwoord. Waar dat gebeurd was, wilde H. weten. Stomtoevallig zou Koos dan vlakbij door diezelfde hond gebeten zijn. We hebben het gebeten jongetje en de eigenaar van de hond achterhaald. Hun verklaringen ontkrachten dat de hond Koos H. zou hebben gebeten.’