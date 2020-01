Man aangehouden na achtervolging A13

Nadat de man met hoge snelheid wegreed richting Den Haag, zette de agent de achtervolging in. Met snelheden van 190 km per uur probeerde de man aan de politie te ontkomen. Tevergeefs, de politie reed de man klem. Doordat de verdachte zich hevig verzette tijdens zijn aanhouding is hij getaserd en is de politiehond ingezet. Hierop kon de man worden ingerekend. De vrouw die mogelijk werd lastiggevallen heeft de politie nog niet gesproken. We komen graag met haar in contact omdat zij in dat geval aangifte kan doen.

Politie zoekt slachtoffer en getuigen

Heeft u iets verdachts gezien op de G.K. van Hogendorpweg in Rotterdam Overschie vannacht rond 02.00 uur? Meld u zich dan alstublieft via 0900-8844. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Bent u de vrouw die wij zoeken of kent u haar? Dan vragen wij u zich te melden. Dit kan ook bij een politiebureau bij u in de buurt. Of via het onderstaand tipformulier.