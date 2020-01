Bejaarde vrouw slachtoffer van poging straatroof. Politie zoekt getuigen.

De vrouw liep donderdagavond om 20.40 uur op de Arkelstein in Osterhout, toen zij van achteren iemand op haar af hoorde rennen. Plots voelde ze dat er hevig aan haar tas werd getrokken. Zij had die schoudertas echter dusdanig goed om dat de dader met kracht moest proberen hem te pakken. De vrouw verzette zich echter en zo wist ze haar tas bij zich te houden. Toen de straatrover zonder buit verdween, stond er plots een tweede jongeman voor het slachtoffer. De vrouw begon te roepen dat ze zojuist bijna was overvallen. Daarop zei de jongeman dat hij zou proberen de straatrover te achterhalen en ook hij rende er vandoor. Later besefte de vrouw dat de twee jonge mannen mogelijk bij elkaar hoorden. Beiden waren rond de 16 jaar oud en ongeveer 1.60 meter lang. Ze droegen donkere kleding en spraken accentloos Nederlands. Heeft u iets gezien dat ons kan helpen de daders op te sporen, bel dan met 0900-8844.