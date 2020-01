Twee hennepkwekerijen opgerold door M

Burgers kunnen anoniem informatie verstrekken via de Meldlijn Meld Misdaad Anoniem. Deze meldlijn is bereikbaar op 0800-7000. Ook online melden is mogelijk. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijke organisatie. De anonimiteit en veiligheid van de melders is voor M. van hoofdbelang. De anonimiteit van de melder is voor M. zelfs belangrijker dan het oplossen van een zaak. Bellers hoeven hun naam dus niet te noemen en ook de nummerweergave is voor dit telefoonnummer buiten werking gesteld. Verder worden geen bandopnames van de telefoongesprekken bewaard. Als de anonimiteit gewaarborgd kan worden stuurt M. de anonieme melding direct door naar de partners, zoals de politie en andere opsporingsdiensten.