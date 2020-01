Vijf Limburgse zaken op coldcasekalender

De Limburgse zaken richten zich op een vermissingszaak, een woningoverval en drie moorden.

Vermissingszaak

In 2020 staat de vermissingszaak van Tanja Groen op de kalender. De 18-jarige studente verdween in de nacht van 31 augustus op 1 september 1993, na een bezoek aan een feestavond van de studentenvereniging in Maastricht. Daarna is nooit meer iets van haar vernomen.

Overval woning

Het echtpaar Ben Drissen en Mien Berden werden op 10 maart 1996 in hun woning aan de Ontginningsweg in Grashoek overvallen. Mien Berden raakte daarbij zo ernstig gewond dat ze enkele maanden later kwam te overlijden.

Moorden

Drie moordonderzoeken komen dit jaar aan bod. Het betreft de moorden op Patrick van der Bolt uit Heerlen op 26 december 2002, Bulent Derendeli uit Venlo gepleegd op 14 juni 2004 en Maria Simons uit Maastricht op 21 juli 1997.

“Ook al zijn zaken al jaren oud, voor de nabestaanden is het van belang duidelijkheid te krijgen over wat met hun dierbaren is gebeurd. De onzekerheid waarin mensen leven, dat blijven knagen. Ik hoop dan ook dat we ook dit jaar weer tips op de zaken van de coldcasekalender 2020 binnen krijgen. Maar natuurlijk blijft informatie over andere zaken ook welkom” aldus projectleider coldcases Limburg Bob Willemsen.

Tips en informatie

Informatie en tips kunnen digitaal worden doorgegeven via coldcase.limburg@politie.nl, telefonisch via 0800-6070 of M 0800-7000 of in een vertrouwelijk gesprek via het Team Criminele Inlichtingen 0800-7060. De informatie over cold case zaken is ook terug te vinden op de Facebookpagina Cold Case Politie Limburg en op www.politie.nl