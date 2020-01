Getuigen van mishandeling gezocht

De jongen speelde basketbal op het veldje toen hij rond 16.00 uur uitgedaagd werd door een groep jongens op een bankje in de buurt. De jongens gooiden de bal van het slachtoffer weg en mishandelden hem. Daarna gingen ze er op scooters en fietsen vandoor richting station Vaartsche Rijn. Een getuige belde direct de politie. Het slachtoffer is met ernstig oogletsel naar het ziekenhuis gebracht. Hij zal aan één oog blind blijven door deze mishandeling.

De politie onderzoekt de mishandeling en is op zoek naar getuigen en mensen die meer weten over deze zaak.

Signalement van de groep van acht verdachten:

Jongens/mannen van 16-20 jaar oud

Zes met lichtgetinte huidskleur, twee met blanke huidskleur

Twee opvallend dikkere jongens. Eén van hen heeft een blanke huidskleur, bruin haar, een dik gezicht en droeg een blauwe jas.

Eén jongen was geheel in het zwart gekleed.

Eén jongen had een taser bij zich, hij heeft een pukkelig gezicht

De politie verzoekt getuigen en mensen die meer weten over deze zaak om contact op te nemen via 0900-8844, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000.