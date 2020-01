Man gewond bij steekincident - Politie zoekt getuigen

De politie is op zoek naar getuigen van dit voorval en heeft een beknopt signalement van de mannen. Het gaat om mannen met een donker uiterlijk die Nederlands spraken. Een van hen had een rode jas aan. Heeft u rondom het genoemde tijdstip in de omgeving van de Sint Jacobstraat en de Burgwal iets gezien of beschikt u over andere informatie die tot de dader(s) kan leiden? Neemt u dan contact op met de politie. Dit kan via telefoonnummer 0900-8844 of via het tipformulier onderaan deze pagina. U kunt ook anoniem uw melding doorgeven via Meld Misdaad anoniem 0800-7000.



(2020016872/hk)