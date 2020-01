Inbreker aangehouden met behulp van buurtbewoners

Omstreeks 21.00 uur schakelde een buurtbewoner de politie in omdat hij twee mannen in de woning zag die daar niet hoorde. Kort nadat de getuige de melding had gedaan, ging het tweetal er vandoor. Een andere buurtbewoner besloot te inbrekers op de fiets te volgen en gaf telefonisch zijn positie door aan de politie. Hierdoor kon de Zaandammer snel in zijn kraag worden gevat. De verdachte werd daarna overgebracht naar het politiebureau. De tweede inbreker wist te ontkomen.

2020006910