Man steelt pot met geld uit snackbar

Rond 20.00 uur stapte de man de snackbar binnen en zag het personeel dat hij een mes in zijn hand had. De man liep direct naar de toonbank waar een pot met geld op stond. De man pakte deze en liep zonder iets te zeggen de patatzaak uit. De man heeft het aanwezige personeel niet bedreigd met het steekvoorwerp. Nadat de dief zijn buit had gemaakt, ging hij er lopend vandoor in de richting van de Geesterweg. De politie werd gealarmeerd en ging op zoek naar de verdachte. De man werd echter niet meer aangetroffen. Het personeel verklaarde dat het ging om een blanke man tussen de 1,80 en 1,85 meter lang met een mollig postuur. Hij droeg een gewatteerde witte jas.

De politie doet onderzoek naar deze diefstal en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.

2020006907