Overval op supermarkt

De overvaller bedreigde rond 20.00 uur een kassamedewerker met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp en eiste geld. De medewerker opende de kassalade en de man greep een onbekend geldbedrag uit de lade en stopte dit in een tas. Daarna ging de overvaller er in onbekende richting vandoor. De man was in het zwart gekleed, droeg sneakers en gezicht bedekkende kleding en is rond de 1,80 meter lang. De politie heeft naar de overvaller gezocht maar de man werd niet gevonden.

De politie is op zoek naar getuigen en komt hiermee graag in contact. Heeft u iets gezien? Bel dan met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

2020006892