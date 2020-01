Twee mannen aangehouden voor poging inbraak

Een oplettende getuige meldde dat hij twee mannen bezig bij een toegangsdeur van een boekenwinkel en het vermoeden had dat het duo wilde inbreken. Toen dit klaarblijkelijk niet lukte, gingen de mannen er vandoor. Opvallend was dat het tweetal een soort winkelwagen bij zich had. Op de Kloosterstraat troffen agenten twee mannen aan met een winkelwagen. Ook waren zij in het bezit van breekijzers. De mannen werden aangehouden en overgebracht naar het politie. De politie constateerde dat er ook braaksporen waren aan een deur, die toegang geeft tot bovenliggende appartementen, naast de winkel.

2020006888