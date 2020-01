Verdachte aangehouden voor steekincident

De verdachte – een 17-jarige jongen uit Rotterdam – is in een woning in Rotterdam aangehouden. Hij is meegenomen naar een politiebureau waar hij wordt verhoord.

De precieze toedracht van het steekincident wordt nog onderzocht. Het slachtoffer is aan zijn verwondingen behandeld in het ziekenhuis, maar mocht daarna weer naar huis. Na het incident werd direct een onderzoek ingesteld. Dit onderzoek heeft geleid tot de aanhouding van de 17-jarige Rotterdammer.