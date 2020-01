Drie aanhoudingen vechtpartij Schouwburgplein; Politie zoekt slachtoffer en getuigen

Via cameratoezicht werd de politie gealarmeerd over een vechtpartij op het Schouwburgplein in Rotterdam tegenover De Doelen. Rond 19.30 uur had een groep van ca. 10 personen het gemunt op één man. Die krijgt er op dat moment flink van langs. Hij wordt geslagen en geschopt tegen zijn hoofd en rug. De leeftijd van de daders ligt vermoedelijk rond de 16-18 jaar.

Daarop rent de groep weg in de richting van het Kruisplein. Omstanders ontfermen zich over het slachtoffer. De politie weet met aanwijzingen van medewerkers van cameratoezicht een aantal leden van de groep te traceren. Een aantal van hen werd gevonden in de omgeving van het Kruisplein, West-Kruiskade en Batavierenstraat. Anderen werden aangetroffen op het Weena en Stationsplein.

Drie verdachten zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de mishandeling. Zij zijn meegenomen naar het bureau. Van anderen zijn gegevens genoteerd. Het drietal wordt gehoord om zicht te krijgen in de achtergronden en ook het onderzoek gaat verder. Op die manier kan zo spoedig mogelijk hun betrokkenheid of die van anderen vastgesteld of uitgesloten worden.