Bergenaar aangehouden na achtervolging te voet

Agenten controleerden de auto waarin de man reed. Bij aanspreken roken zij de hen welbekende hennepgeur uit de auto komen. Ze verzochten uitlevering van alle aanwezige drugs in de auto. De man moest uitstappen en hij werd gecontroleerd op aanwezigheid van drugs. Tijdens dat onderzoek zagen de agenten dat de man een pakje met vermoedelijk drugs wilde verstoppen bij de politieauto. Op dat moment zag de man kans om weg te rennen van de politiemannen. Door de aangehouden verdachte achterna te rennen en hem pootje te haken konden ze hem weer vastpakken. De man verzette zich daarna zo heftig dat een van de agenten gewond raakte door trappen en duwen van de verdachte. Deze agent heeft zich onder doktersbehandeling moeten stellen. Hij heeft aangifte gedaan van mishandeling en liep letsel op aan zijn schouder. Ook een tweede agent die betrokken was bij deze aanhouding heeft aangifte van mishandeling, hij werd tegen zijn been getrapt door de verdachte.

De man is overgebracht naar een politiecellencomplex en is daar in verzekering gesteld.

Het pakketje met de mogelijke drugs is even later aangetroffen door een politiehondengeleider. Dat is in beslag genomen en zal, nadat de verpakking door team Forensische Opsporing op sporen is onderzocht en de inhoud is getest en gewogen, worden vernietigd.