Krantenbezorger ziet twee jonge mannen auto in brand steken

Tegen 02.30 uur zat de bezorger in zijn auto op het parkeerterrein te wachten op de levering van zijn kranten toen hij twee klappen hoorde. Toen hij op keek zag hij twee jonge mannen bij een auto staan. In eerste instantie vermoedde hij een auto-inbraak, maar meteen daarna zag hij vlammen uit de auto slaan. De twee jongens, die in het donker gekleed waren en een capuchon over het hoofd droegen, zetten het vervolgens op een lopen richting het Transvaalplein. De brandweer had de autobrand al snel onder controle. Vermoedelijk hadden de daders met stenen ramen van de auto ingegooid en daarna brand gesticht.