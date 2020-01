(Nep)wapens aangetroffen na aanrijding

Op de plaats van de aanrijding vonden agenten verschillende gripzakjes met (vermoedelijk) harddrugs. De zwaar beschadigde scooter is overgebracht naar het politiebureau voor onderzoek. In de scooter werden ook (vermoedelijk) harddrugs en een dolk aangetroffen. Na deze vondst is een huiszoeking gedaan bij de 17-jarige. In zijn kamer werden vijf nepvuurwapens gevonden die voor afdreiging geschikt waren. Ook vonden de agenten een taser in de vorm van een zaklamp, twee verboden messen, een kleine hoeveelheid hennep en illegaal vuurwerk.

In het ziekenhuis is een speekseltest van de Vlissinger afgenomen. Hieruit bleek dat hij onder invloed was van THC, de werkzame stof in hennep. Door een arts is bloed afgenomen. Dat wordt door het NFI onderzocht. Als de uitslag bekend is onderneemt de Officier van Justitie verdere stappen. De jongen zal op een later tijdstip nog worden gehoord door de politie over de strafbare feiten die hem ten laste worden gelegd. De drugs worden nog getest en gewogen, het is nog niet bekend wat exact de inhoud van de zakjes was, vermoedelijk gaat het om xtc en amfetaminekristallen.