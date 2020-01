Vervoer gevaarlijke stoffen zonder vereist certificaat

In de auto lagen cilinders met lachgas. Sommige waren vol, andere waren leeg. In totaal werden drie volle cilinders met lachgas aangetroffen. De beide inzittenden van de auto, twee mannen van 21 uit Den Haag, bleken niet in het bezit van een zogenoemd ADR-certificaat. Dat is een Europees erkend vakbekwaamheidsbewijs om gevaarlijke stoffen te mogen vervoeren.

De gegevens van de mannen zijn geregistreerd door de politieagenten, de mannen krijgen een proces-verbaal voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zonder de daartoe vereiste papieren. De hoogte van de boete wordt bepaald door de Officier van Justitie.