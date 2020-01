Weggebruikers geattendeerd op gevaarlijk rijgedrag dronken automobilist

Volgens de melders reed de man heel langzaam en slingerend over de weg, wat gevaarlijke situaties op kon leveren. Automobilisten zijn, om aan te geven aan andere weggebruikers dat er een gevaarlijke situatie gaande was, met hun alarmlichten aan om de auto heen gaan rijden. De automobilist nam uiteindelijk de afslag en werd op de Gagelboslaan in Bergen op Zoom door politieagenten aan de kant gezet. De bestuurder bleek een 32-jarige man uit Klundert te zijn. Hij moest een blaastest ondergaan waaruit bleek dat hij veel te veel had gedronken.

Op het politiebureau moest de man een ademanalysetest ondergaan. Hij bleek bijna vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol gedronken te hebben. De man moet zijn rijbewijs inleveren en een Officier van Justitie zal te zijner tijd bepalen wat de verdere afhandeling van de zaak wordt.