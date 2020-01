Getuigen van (poging) straatroof gezocht

Vrijdagavond kwam een melding binnen dat een man met een mes over een parkeerplaats aan de Keizersgracht zou lopen. De man zou opvallende tatoeages hebben. In het Victoriapark in Eindhoven troffen agenten rond 18.30 uur een 34-jarige verdachte Eindhovenaar aan die aan het signalement voldeed. De man had een gebiedsverbod voor het centrum van Eindhoven. Hij werd aangehouden. De verdachte zou kort voor zijn aanhouding geprobeerd hebben om een vrouw van haar mobiele telefoon te beroven. De man wordt ook verdacht van een beroving een dag eerder op de PSV-laan. Daar werd die avond rond 22.50 uur een 23-jarige Eindhovenaar met een mes bedreigd door een man die om geld vroeg. De dader ging er toen met wat kleingeld vandoor. De verdachte zit vast voor verder onderzoek.



Deel informatie

We willen heel graag in contact komen met getuigen die vrijdagavond of donderdagavond iets gezien of gehoord hebben dat met deze incidenten verband kan houden. Mogelijk dat meer mensen slachtoffer zijn geworden van een dergelijke beroving. Ook dan vragen we om contact met ons op te nemen en aangifte doen. De politie is bereikbaar op 0900-8844. Blijf je liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.