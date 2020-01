Aanhoudingen na ontploffing illegaal vuurwerk

Explosievenverkenners van de politie zijn ter plaatse geweest, omdat er mogelijk nog meer vuurwerk in de woning aanwezig zou zijn.



Grote hoeveelheid illegaal vuurwerk

In de woning trof de politie een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk aan, waaronder Cobra’s. De exacte hoeveelheid is nog niet bekend. Al het vuurwerk wordt door een gecertificeerde vervoerder veilig afgevoerd. De politie doet nog verder onderzoek naar het ongeval.

Illegale opslag vuurwerk

Het opslaan van grote hoeveelheid vuurwerk in een woning of garage is levensgevaarlijk. Brand- en ontploffingsgevaar liggen op de loer. Vermoedt u bij u in de buurt een illegale opslag van vuurwerk, twijfel niet en bel 0900-8844. Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.