Politie heeft vragen in onderzoek naar dood Raisa Fairbairn

De politie wil graag in contact komen met een belangrijke getuige. Het betreft een man met wie Raisa rond 04.40 uur is gezien. Dit is kort voordat ze vanaf de kade aan het Landverhuizersplein (Kop van Zuid) in het water terechtkomt. Ook wil de politie meer informatie van andere getuigen die Raisa in de uren voorafgaand aan het incident mogelijk hebben gezien of gesproken.

Vragen

Op camerabeelden is te zien dat Raisa met een man staat te praten. Daarna lopen zij elk een andere richting op. De man loopt in de richting van de parkeerplaats achter Hotel New York. Raisa loopt in de richting van de kade. Dit is ca. vijf minuten voordat Raisa in het water valt. Deze man is een belangrijke getuige. De politie komt graag met hem in contact.

De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over de uren voordat Raisa in het water belandt. Met wie heeft Raisa die avond/nacht doorgebracht, met wie ze heeft gesproken en wat heeft Raisa gedaan?

Heeft u meer informatie over dit incident, weet u wat er aan vooraf gegaan is of heeft u beelden van die nacht uit de omgeving of elders waarop Raisa of de man met wie zij samen was, te zien is? Neemt u alstublieft contact op met de politie via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Melden kan ook anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl

Over het onderzoek

De politie doet onderzoek naar de dood van de 28-jarige Raisa Fairbairn uit Rotterdam, die afgelopen dinsdagochtend 7 januari rond vier uur op de Kop van Zuid door hulpdiensten uit het water werd gered. De vrouw werd gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is ze donderdagavond overleden.