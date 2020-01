Naar HALT voor bezit nepwapen

Omdat agenten ook onderzoek doen naar strafbare gedragingen op sociale media, kwamen zij erachter dat de jongen een op echt gelijkend vuurwapen in zijn bezit had. Hij had namelijk een foto gepost waarop hij het wapen vast had. Zaterdag bracht de politie een bezoek aan de jongen.

De ouders van de jongen stemden in met een HALT-afdoening. Het wapen wordt vernietigd.

In Nederland is het verboden om nepwapens in je bezit te hebben, omdat ze geschikt zijn om mensen ermee te bedreigen. Wil je weten wat de regels precies zijn, of wil je meer informatie over wat wél en niet mag? Dan kun je kijken op: https://www.vraaghetdepolitie.nl/wapens/nepwapens of op https://www.politie.nl/themas/nepvuurwapens.html. Wil je meer weten over de HALT-afdoening, dan kun je kijken op: https://www.halt.nl/