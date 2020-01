Rijbewijs ingevorderd na aanrijding met lantaarnpaal

De bestuurder, een 34-jarige man uit Oudenbosch, bleek niet gewond te zijn. De man moest omstreeks 02.30 uur een blaastest ondergaan waaruit bleek dat hij gedronken had. Op het bureau moest de man een ademanalysetest ondergaan. Toen bleek dat hij bijna vier keer teveel had gedronken. Het rijbewijs van de man is ingevorderd. Een Officier van Justitie zal later een beslissing nemen over de verdere afhandeling van de zaak. Een takelbedrijf sleepte de auto van de man weg, want het voertuig kon niet meer rijden.