Twee aanhoudingen in Terneuzen

Intussen begonnen omstanders zich ook met het werk van de agenten te bemoeien. Er werden vernielingen gepleegd op een van de terrassen in de Nieuwstraat en er werd een olijfboom uit de grond getrokken die naar de agenten gegooid werd. Een hondengeleider die ook ter plaatse was gekomen haalde zijn diensthond uit de auto om de orde te herstellen. Hij waarschuwde de omstanders dat de hond ingezet zou worden als zij het centrum niet zouden verlaten. Ondanks die waarschuwing vonden twee mensen het nodig om de hond met zijn geleider op een agressieve manier te benaderen. Twee mensen zijn in hun arm gebeten door de hond. Zij zijn vervolgens weggelopen. Het is niet bekend of zij letsel hebben opgelopen. Hierna keerde de rust weer terug in het centrum van Terneuzen.

De twee aangehouden verdachten zijn overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar hebben zij de nacht doorgebracht. Ze worden vandaag verder gehoord over de strafbare feiten die zij hebben gepleegd.