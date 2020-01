Twee verdachten aangehouden en vuurwapen aangetroffen na opstootje in Tilburg.

Om 01.45 uur meldde een verontruste getuige dat er een conflict gaande was onder bezoekers bij een feestgelegenheid aan de Ringbaan Oost. Daarbij had de getuige gezien dat een persoon een vuurwapen bij zich had. Toen de politie ter plaatse kwam zagen zij dat twee personen zich in een steeg verdacht ophielden bij een auto. Die mannen voldeden aan het door de getuige opgegeven signalement. De agenten sommeerden die mannen zich kenbaar te maken en omdat er sprake was van een vuurwapen werden de beide verdachten door de agenten onder schot gehouden. Zij lieten zich echter zonder verder geweld aanhouden. Bij een onderzoek in en om de auto werd vervolgens een vuurwapen gevonden. Het wapen werd in beslaggenomen en beide verdachten, Tilburgers van respectievelijk 54 en 58 jaar, werden aangehouden.